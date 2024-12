Lanazione.it - Lavori pubblici a Castelnuovo. Inaugurati sovrappasso, strada e nuovo parcheggio gratuito

, con una solenne cerimonia, sono statie aperti al traffico veicolare ilferroviario – che collega la rotatoria sulla SP 72 a via Pio La Torre bypassando il passaggio a livello – e la nuovadi accesso che, dalla rotatoria sul retro della stazione, conduce alcon oltre 100 posti auto (anche questo inaugurato domenica) sottostante il teatro Alfieri. Da qui c’è il collegamento al rione di Santa Lucia ed al centro storico grazie al passaggio pedonale con sbocco su via XX Settembre. La nuova struttura viaria è stata intitolata alla memoria dell’ex presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi. Presenti il sindaco Andrea Tagliasacchi con l’intera amministrazione comunale, i presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani e della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, l’assessore alle infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Regione Toscana Stefano Baccelli, il consigliere regionale Mario Puppa e il vicepresidente della Provincia e delegato alla viabilità Andrea Carrari, la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani, diversi sindaci, per il Gruppo Autieri d’Italia il generale Silvio Sebbi e il tenente colonnello Maurizio Buscaino, in rappresentanza per delega del comandante dell’Arma dei trasporti e dei materiali, cioè il Corpo degli Autieri, Sergio Santamaria.