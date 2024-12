Avellinotoday.it - L'Avellino ritrova due calciatori, le ultime su D'Ausilio. Società multata dal Giudice Sportivo

L’torna subito in campo dopo l’1-1 di Monopoli. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce da quattro pareggi consecutivi, ha ripreso la preparazione in vista del rientro allo Stadio Partenio-Lombardi per la sfida contro il Sorrento, in programma domenica 8 dicembre. Seduta pomeridiana.