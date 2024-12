Inter-news.it - Lautaro Martinez indica la via: «Il gruppo è la base per le vittorie personali!»

è stato il protagonista della serata del Gran Galà del Calcio del 2024. Per lui premio come miglior giocatore della Serie A 2023-2024 e inserimento nella top 3 nella categoria degli attaccanti.SUCCESSO INDISCUTIBILE –ha vissuto il Gran Galà del Calcio del 2024 come una serata trionfale dal punto di vista personale. Il capitano dell’Inter non è stato solo inserito nella top 3 degli attaccanti della scorsa stagione di Serie A, ma ha anche vinto il premio di miglior giocatore dell’annata. Il calciatore nerazzurro non ha potuto incidere nella stessa maniera, in questa prima fase di stagione, a causa di problemi relativi al mancato completo recupero dalle fatiche estive. Ora, grazie al lavoro in allenamento, il Toro sta provando a tornare sui livelli visti nello scorso anno.