Quicomo.it - L'acqua che esce ininterrottamente da oltre un anno dallo scolo del muro della scuola media

Leggi su Quicomo.it

La segnalazione ci arriva dal nostro lettore Carlo che ha notato che daunc'è una perdita diche dalperimetraleAldo Moro, in via Luigi Picchi, si riversa in strada creando, specie d'inverno quando si ghiaccia, non pochi pericoli (