Europa.today.it - La lunghezza delle dita indica quanto alcol bevi

Leggi su Europa.today.it

E se la vostra passione per il vino, per la birra o per gli amari fosse innata? A rispondere a questa domanda è una ricerca della Swansea University (Galles) e dell'Università di Medicina di Lodz (Polonia), secondo cui il rapporto ditra l’indice e l’anulare potrebbe predire la quantità.