La furia cieca che uccise Niccolò Ciatti

, ladi un assassino. È stato ucciso in vacanza, su una pista da ballo, da un coetaneo mai visto né conosciuto: le prossime due puntate dei nostri podcast, ’Lo dice La Nazione’, saranno dedicate all’omicidio. In questa il racconto, i retroscena, gli aspetti criminologici analizzati da Veronica Bellini. Nella seconda puntata, invece, il calvario giudiziario e la fuga dell’assassino, nonostante le condanne.è morto nella notte tra l’11 e il 12 agosto 2017 a Lloret de Mar, in Spagna. Il giovane fiorentino venne ucciso con un calcio alla testa durante un pestaggio avvenuto dentro una discoteca. Rassoul Bissoultanov, condannato a 15 anni di carcere in Spagna e a 23 in Italia per l’omicidio, risulta latitante.