La fine del dramma Bove si risveglia è salvo | Voglio tornare a giocare

Firenze, 3 dicembre 2024 – "gioca’,gioca’, fatemi uscire". Sta meglio Edoardo. Le sue prime parole in romanesco – arrivate per bocca del direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari – rassicurano i tifosi, dopo la notte della trepidazione. Sospesi in un limbo tra la speranza e il riaffacciarsi un incubo già vissuto. Nella sfortuna, il numero quattro viola è stato fortunato. La tachicardia ventricolare si è trasformata in fibrillazione, con torsione di punta del cuore, quando lui era già in ambulanza. E il defibrillatore ha fatto bene il suo lavoro, riaccendendo la centralina del cuore che ha ripreso a battere. Che cos’è stato a fare accasciare Edoardo e a far fermare il suo giovane cuore? I sanitari indagano in tutte le direzioni. Dai primi esami effettuati non si esclude che si possa trattare della stessa patologia subdola che si era portata via, nella dolorosa notte di Udine, quel maledetto 4 marzo 2018, il capitano Davide Astori: cardiomiopatia aritmogena il verdetto a posteriori.