Napolitoday.it - Key box e self check-in: le nuove regole per gli affitti brevi

Leggi su Napolitoday.it

Napoli, come le altre grandi città d'arte italiane, pullula di turisti e se da un lato tale fenomeno appare positivo per l'economia locale, come fa notare il sindaco Manfredi, dall'altro lato necessita diferree per evitare storture pericolose. Il-in, ad esempio, è uno 10.