Amica.it - Kerry Washington svela la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame

Leggi su Amica.it

(askanews) – L’attrice statunitense, vincitrice di un Emmy,la suaof. Accanto a lei l’attore Tyler Perry e la regista Shonda Rhimes, ma anche il Ceo di Netflix Ted Sarandos con la moglie Nicole Avant.«Spero che le persone con cui ho condiviso questo viaggio, quando vedranno questa, sentiranno che appartiene anche a loro», ha detto l’attrice, nota per il ruolo di Olivia Pope nella serie televisiva Scandal.«Essere qui oggi nella vita reale e avere la mia, e non solo io che faccio finta, è come se il sogno della mia famiglia diventasse realtà», ha aggiunto la star 47enne.Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAla suaofAmica.