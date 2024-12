Juventus Bremer | Sto meglio il peggio è passato Lavoro con un mental coach

Leggi su Sportface.it

“Sto, ile sto riprendendo piano piano: ho parlato tanto con Chiellini e gli chiederò come ha fatto a tornare ai suoi livelli dopo l’infortunio”. Sono queste le parole di Gleison, difensore dellaimpegnato nel percorso riabilitativo dopo la rottura del legamento crociato. “Ogni tanto sogno di notte questa maglia speciale che indosso, è un’emozione unica perché il club ha vinto tutto ed è la squadra più forte in Italia – dice nel corso dell’incontro organizzato per l’iniziativa Young Reporter, dove giovani tifosi bianconeri possono parlare con i giocatori – e adesso anche se sono indisponibile mando sempre un messaggio di sostegno ai miei compagni sul gruppo WhatsApp“.parla del cambio di maglia dal Torino alla: “Il primo anno era tutto molto diverso, quando arrivi qui hai gli occhi di tutti addosso e se fai una prestazione non al top ti criticano tutti, ma ho unche mi aiuta a livelloe: se lavori benemente e fisicamente, non hai alcun problema”.