Italia femminile Soncin dopo la vittoria sulla Germania | Non ci poniamo limiti

“Abbiamo fatto la partita che volevamo contro un’avversaria di grandissimo livello, lo spirito è stato encomiabile, siamo contentissimi di quello che le ragazze hanno dato oggi e che stanno dando ogni giorno, anche grazie al grande lavoro dei club, per far crescere tutto il movimento”. Lo ha detto il ct dell’, Andreala roboantedelle azzurre in amichevole sul campo dellaa Bochum: “Non ci vogliamo porre, il nostro percorso di crescita passa dalla consapevolezza e una gara del genere sarà molto utile per far capire alle giocatrici a cosa possono ambire”.la: “Non ci” SportFace.