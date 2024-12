Ilpescara.it - Interruzione del servizio idrico in alcune strade di Montesilvano per lavori dell'Aca: i dettagli

Leggi su Ilpescara.it

Il Comune diha fatto sapere che l'Aca nella giornata del 4 dicembre eseguirà una serie disulla rete idrica che porteranno ad interruzioni idriche temporanee. In particolare dalle 8 alle 12 saranno interessate via Vestina da via Magellano a via Vistola, comprese tutte le.