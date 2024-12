Veronasera.it - Influenza Australiana come riconoscerla: sintomi e complicanze

Leggi su Veronasera.it

La stagionele 2024 è iniziata con un nuovo protagonista: la varianteH3N2. Isolata per la prima volta in Australia, questa variante ha già fatto il suo ingresso in Italia e preoccupa gli esperti per la sua aggressività e il potenziale di causare complicazioni anche gravi, in.