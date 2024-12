Quotidiano.net - Industria e clima. O si pianifica o agire è inutile

Giacomin Il dopo Tavares a Stellantis comincia con uno scivolone del titolo in Borsa a Milano, i timori degli analisti per l’incertezza in attesa del successore, le preoccupazioni dei sindacati italiani per l’occupazione e la pressochè unanime soddisfazione del mondo politico italiano per l’uscita del sempre poco apprezzato top manager portoghese dai modi ruvidi. Argomenti che staranno sull’agenda del nuovo ceo, ma che colgono solo in parte il senso della partita in corso. Tre fattori. Primo: Stellantis va guardato per quello che è. Un gruppo globale con un’anima italiana, statunitense e francese. Ha in grembo quattordici marchi, molti dei quali hanno fatto la storia dell’automobile. A pesare sui destini di Tavares sono state visioni diverse rispetto agli azionisti e i numeri . In particolare, quelli del mercato americano.