Milanotoday.it - Incidente a Gallarate, travolta da un'auto: gravissima

Leggi su Milanotoday.it

Una anziana di 82 anni è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese dopo essere statada un’in via Amatore Sciesa a(Varese) nella mattinata di martedì 3 dicembre.Tutto è successo poco dopo le 9, come riportato dall’agenzia regionale di.