Feedpress.me - Incendio in casa nel Milanese, un morto e un ferito grave

Leggi su Feedpress.me

È di une di un, ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, il bilancio di unscoppiato stamattina a Bresso (Milano) in un appartamento al secondo piano di un edificio di sei. La vittima, 60 anni, viveva insieme ad altri due fratelli. Uno è stato portato in ospedale mentre Il terzo al momento dello scoppio dell'è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono.