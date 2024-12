Lanazione.it - In scena i “7 contro Tebe“. Viaggio nel mondo greco

Leggi su Lanazione.it

L’appuntamento è per venerdì alle ore 18, al Teatro San Girolamo, appuntamento con la pluripremiata Compagnia I Sacchi di Sabbia per lo spettacolo tratto da Eschilo dal titolo “7”. In, Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri ed Enzo Illiano. L’argomento è noto. Sui figli di Edipo, Eteocle e Polinice, grava il funesto destino del padre: i meschini – essendo gemelli e non potendo vantare un diritto certo sul trono – si accordarono per regnare a turno. Eteocle fu il primo, ma a Polinice non toccò mai: Eteocle, infatti, lo fece catturare e allontanare dalla città. L’esilio forzato portò Polinice a stringere un patto di alleanza con il Re degli Argivi per vendicarsi die del fratello. La tragedia di Eschilo inizia qui, con l’esercito argivo alle porte di: per ciascuna delle 7 porte un guerriero terribile e un altrettanto terribile guardiano.