In cinque milioni e mezzo sugli sci. Con un indotto da grande industria

Numeri daquelli dello sci per le montagne lombarde. "In base agli ultimi dati disponibili, relativi alla stagione invernale 2022-23, le presenze nelle stazioni sciistiche lombarde sono state pari a 5,4di persone – spiega Cristian Celoria di Pwc Italy – che hanno pernottato in media 4,7 giorni e generato una spesa di 118 euro quotidiani, per un introito complessivo che ha superato i 633. La spesa si può ulteriormente suddividere in 256per gli alloggi, 153per lo sport, 81 per ristoranti e bar, 65 per gli alimentari, 49per lo shopping e 28 per altre voci minori. A fronte di queste spese si è generato un valore aggiunto per la nostra Regione di 497: 303per le imprese direttamente coinvolte, 128di fornitura indiretta e 65 di fornitura indotta".