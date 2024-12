Riminitoday.it - Imprenditore si approfitta dell'anziano che doveva accudire e gli sottrae oltre 400mila euro

La vittima, unbenestante residente nel riminese, si era affidato in tutto e per tutto a un49enne che si era offerto di aiutarlo per le piccole e grandi incombenze quotidiane salvo poi trovarsi il conto corrente svuotato e denunciarlo per rapina e appropriazione indebita. La.