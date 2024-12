Lapresse.it - Iliad, in down servizi internet e voce

Problemi per iper i clienti diin Italia. Secondo il sitodetector, al momento sono oltre 5mila le segnalazioni di difficoltà con la linea, in particolare per il mobile per il 60% dei casi segnalati e per il 26% sul fisso. Problemi anche per ilo dimobile (14%). Le segnalazioni arrivano da diverse città italiane, a partire da Milano e Roma, ma anche a Bologna, Firenze, Pescara, Bari, Rimini, Modena e Forlì.