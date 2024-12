Iliad down in tutta Italia | problemi e migliaia di segnalazioni

Leggi su .com

(Adnkronos) –oggi 3 dicembre 2024 in. Gli utenti dell'operatore questa mattina segnalano diffusie cosa non funziona. Il sitodetector ha raccolto intorno alle 9.30 un picco di oltre 4 mila, seguito da un leggero miglioramento e quindi da una nuova ondata di indicazioni per disservizi. Il maggior .L'articoloindiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.