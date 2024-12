Periodicodaily.com - Il viaggio di Biden in Angola

Leggi su Periodicodaily.com

Il presidente americano Joeinizia il suoin, in uno dei suoi ultimi impegni internazionali prima di lasciare l’incarico a gennaio. Durante la visita, saranno firmati accordi militari, politici ed economici. IldiinIl presidente americano Joesi reca in, in uno dei suoi ultimi impegni .