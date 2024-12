Ilgiorno.it - Il trenino di Confcommercio fa il tutto esaurito

Successo travolgente per ildi Natale, attivo ogni sabato e domenica fino al 24 dicembre. Durante il primo weekend, l’iniziativa ha registrato ilcon vere e proprie code di famiglie in attesa in piazza Libertà. Il, operativo dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18, attraversa le principali vie e piazze del centro con tre diversi percorsi che collegano le principali aree di sosta alla periferia cittadina con il capolinea in piazza Libertà. L’iniziativa fa parte del programma natalizio promosso daAscom Saronno e dal distretto urbano del commercio (Duc) in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’iniziativa viene proposta da diversi anni e incontra sempre moltissime adesioni. Sui vagoni si possono vedere non solo famiglie con bimbi ma anche qualche nonno e persino dei giovanissimi.