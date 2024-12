Riminitoday.it - Il Teatro Galli si fa "custode" della bellezza e la potenza delle parole di Roberto Mercadini

Leggi su Riminitoday.it

Parlare. Per, affabulatore e narratore, la parola è essenza del suo mestiere esua arte. Ai poteriparola è dedicato lo spettacolo che l’attore e scrittore porterà in scena giovedì 5 dicembre (ore 21:00, fuori abbonamento) al, per un.