Anconatoday.it - Il SuperEnalotto fa felice Ancona, centrato un '5' da oltre 24 mila euro

Leggi su Anconatoday.it

– Ilpremia le Marche e in particolar modo la città di. Nel concorso di venerdì 29 novembre infatti, come riporta Agipronews, è statoun ‘5’ nel capoluogo del valore di 24.854,86. La tabaccheria in cui è stata effettuata la giocata è quella di via Monte.