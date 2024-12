Ilrestodelcarlino.it - Il sogno di stile e bellezza di Lorenzo Gattelli

nasce 48 anni fa a Faenza, dove la passione per il mondo dei capelli si manifesta precocemente. A soli 13 anni, iniziando come garzone in un salone, capisce che quello è il suo destino. A 19 anni si trasferisce a Cesena, dove il suodi diventare parrucchiere prende forma. Dopo anni di lavoro come dipendente, nel 1996 apre il suo primo salone. Oggi, insieme alla moglie Zeudi, estetista qualificata e preziosa collaboratrice, si prepara a realizzare un grande: un nuovo salone che unisca il mondo del parrucchiere e dell’estetica. Sabato alle 16:30 ci sarà l’naugurazione in viale Matteotti 512.