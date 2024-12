Sport.quotidiano.net - Il recupero del Grosseto. Tutta un’altra classifica

Dopo quattordici giornate una quadro delle parti alte dellasembra essere delineato. La vera sorpresa è rappresentata dalla Fulgens Foligno, matricola, che occupa la quarta posizione a pari punti cone Siena e alle spalle di Ghiviborgo, Seravezza e Livorno. Le due "delusioni", rispetto ai pronostici iniziali, sono rappresentate dal Follonica Gavorrano e dall’Ostia Mare. E fra tutte queste formazioni nelle parti alte dellaè stato proprio ilcompiere un"eccezionale", e proprio per questo il rammarico, per ora, è ancora più forte considerando lo svolgimento del torneo. L’arrivo di Gigi Consonni sulla panchina biancorossa, che ha coinciso con l’arrivo di nuovi giocatori, ha fatto fare il salto di qualità al Grifone, Soprattutto, crediamo che, in questa lunga striscia di sette risultati utili positivi composta da due pareggi, cinque vittorie ed un solo gol subìto, sia stato determinante il cambio nell’assetto tattico della squadra, assetto che ha portato ad un maggiore equilibrio nella manovra di Cretella e compagni.