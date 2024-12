Today.it - Il problema sulla plastica è stato rinviato ancora

Fumata nera a Busan. Dai negoziati per raggiungere un trattato globale contro l'inquinamento daavvenuti in Corea del Sud non è arrivato il tanto atteso accordo. Il dialogo si è interrotto domenica sera, nell'ultima riunione del Comitato Intergovernativo di Negoziazione per un Trattato.