Pisatoday.it - Il primo sabato del mese

Leggi su Pisatoday.it

Torna "Ildel" al Circolo G. Monti Stibbio.Dalle 22.00 // live concert THE MOONSHINEIl trio The Moonshine propone un repertorio musicale che rende tributo ai maggiori successi pop rock anni '80/'90, nazionale ed internazionale, tutto rivisitato in chiave acustica.