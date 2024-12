Laverita.info - Il premio per aver rovinato i dipendenti Fiat: 100 milioni

Il manager licenziato ha molte colpe, ma gli Agnelli per decenni hanno usato i soldi pubblici per tappare buchi e distribuirsi dividendi. E poi ci sono le responsabilità di politici (Prodi in primis) e sindacalisti: vero Landini?