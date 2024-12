Perugiatoday.it - Il Pala Barton Energy si accende: nuovo nome, nuova luce per lo sport perugino

Leggi su Perugiatoday.it

In questo martedì 3 dicembre, nella Sala Rossa dizzo dei Priori, si è tenuta la conferenza stampa per presentare ilcontratto di naming right deldi Pian di Massiano, ora ufficialmente. Già annunciato in precedenza ilè da oggi visibile sulla facciata.