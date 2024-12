Chietitoday.it - "Il nostro impegno è per la città, non per le poltrone": il gruppo Teti rifiuta l'incontro il sindaco

Leggi su Chietitoday.it

I gruppi consiliarie Azione Politica hanno annunciato la decisione di non partecipare alla riunione convocata dale dal presidente del consiglio comunale per sabato 7 dicembre. "La scelta - spiegano - nasce dalla volontà di non legittimare un metodo di gestione che giudicano.