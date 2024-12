Ravennatoday.it - Il Natale a Fusignano è ricco di eventi, tra concerti, Lego e stand gastronomici

Leggi su Ravennatoday.it

propone tante iniziative per le festività natalizie a partire dal 6 dicembre, con tante opportunità per trascorrere del tempo insieme. Si comincia nella frazione di San Savino sabato 7 dicembre alle 20, con l'accensione dell'albero di. Domenica 8 dicembre in piazza dalle 15 "Il.