Baritoday.it - Il Ministero taglia il contributo per il Carnevale di Putignano, la Fondazione: "Siamo amareggiati"

Leggi su Baritoday.it

"Ildella Cultura ha decurtato ilaldi" per l'edizione di febbraio 2024 nell’ambito dei fondi alle storiche manifestazioni in maschera italiane. La somma stanziata per l'ultimo anno è di 60mila euro, in netto calo rispetto ai 260mila del 2023. Lo segnala.