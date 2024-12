Fanpage.it - Il mandante dell’incendio a Milano in cui morirono tre ragazzi: “Chiamo il Pazzo, lui gli darà fuoco”

All'orgine del rogo appiccato il 12 settembre in via Ermenegildo Cantoni aci sarebbe un debito da 50mila euro. Ildell'incendio intercettato dai carabinieri: "Si sono meritati l'incendio. Ha i soldi e non li vuole dare, è molto tirchio"