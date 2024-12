Ilrestodelcarlino.it - Ieri subito la ripresa degli allenamenti

Niente riposo, sabato c’è il secondo impegno esterno di fila, a Bari. Il Cesena, avendo giocato domenica, avrà un giorno in meno per preparare la prossima sfida.a lavoro, quindi. Già, i bianconeri hanno ripreso glia Villa Silvia. Tutti a disposizione ad eccezione di Saber, non convocato già da due gare: sta svolgendo ancora un lavoro differenziato. Oggi nuova seduta al pomeriggio, poi, per il resto della settimana il Cesena si allenerà sempre al mattino. Questa settimana, nel programma, non sono previste doppie sedute di allenamento, proprio perchè la settimana di lavoro sarà più corta. Venerdì sarà già tempo di rifinitura e di rimettersi in viaggio, verso la Puglia. Direzione Bari, un impegno per niente facile.