I Vikings restano senza bottino

Si chiudevittorie il girone d’andata di Serie A Gold maschile deiRubiera (0), che cadono 26-24 al PalaBursi contro Bolzano (18). Gli altoatesini toccano il +6 al 23’, ma la squadra di Galluccio prova a rientrare nel finale, nonostante l’asper somma di espulsioni temporanee di Oleari: i rosso-blu si scontrano con la giornata di grazia di Udovicic, autore di 12 centri, mentre tra i locali non bastano le 5 reti di Errico e le 4 di De La Santa. In Serie A1 femm. la Casalgrande Padana (10) regola 30-26 in casa il Mezzocorona (2), sale a -2 dalla zona playoff e strappa il pass per le finali di Coppa Italia. Nelle fila bianco-rosse protagonista indiscussa Furlanetto, autore di 10 reti, mentre a 7 si ferma Franco; espulsa nel 1° tempo, per un intervento su Nunes Santos, Alessia Artoni.