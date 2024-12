Liberoquotidiano.it - I ribelli entrano nel palazzo di Bashar al-Assad ad Aleppo: Siria nel caos

Leggi su Liberoquotidiano.it

ni controllano ormai la maggior parte die in rete è circolato un video che mostra i miliziani entrare in quello che si ritiene essere undi proprietà del presidenteal-. Il video mostra iintenti a esplorare diverse grandi sale di rappresentanza, per poi salire lungo scale di marmo per raggiungere le camere da letto e i bagni.