Romatoday.it - I nuovi ristoranti che aprono a Roma a dicembre 2024

Leggi su Romatoday.it

In vista del Natale, ecco la solita infilata di nuove aperture in unasempre più affollata in termini enogastronomici.pizzerie, enoteche, bistrot e locali di tutti i tipi che garantiscono un certo movimento e vivacità anche prima della chiusura dell’anno. Sono tutte attività che.