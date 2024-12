Ilrestodelcarlino.it - I figli di Pierina: “Deve esserci un complice”. L’omicidio: ecco cosa non torna

Rimini, 3 dicembre 2024 – L'omicidio diPaganelli potrebbe non essere stato compiuto da una sola persona. A ipotizzarlo sono gli avvocati Marco e Monica Lunedei, che rappresentano i tredella 78enne uccisa a coltellate nel seminterrato di casa la sera del 3 ottobre 2023, 14 mesi fa. I legali dei tredi, infatti, uscendo dal palazzo di giustizia di Rimini dopo l'udienza di rinvio dei test genetici sugli indumenti della vittima, hanno sollevato il velo sull'ipotesi per cui "considerando lo spazio buio e angusto in cui si è consumato il delitto, pare improbabile che la ricomposizione della scena sia stata operata in pochissimo tempo dalla medesima persona che avrebbe colpito e ucciso a coltellate". I dubbi sul delitto: i tempi e la borsa Questo quanto sostengono gli avvocati Marco e Monica Lunedei, ponendo l'accento del sospetto su alcuni coni d'ombra della ricostruzione delle fasi dell'assassinio.