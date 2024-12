Bolognatoday.it - I cittadini di Case Sant'Anna disperati: "Il Comune metta in sicurezza via Ferrarese"

Leggi su Bolognatoday.it

Sfiduciati. Esausti. In attesa di una soluzione oramai da un anno. Sono i residenti della frazionesituata lungo via, all' incrocio tra le vie Vittorio Peglion e Sanmarina, che da mesi si domandano cosa stia facendo ilper mettere inquel tratto di strada.