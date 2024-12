Sbircialanotizia.it - Hiv: comunicazione medico-paziente, su Rhivolution la campagna dedicata

Leggi su Sbircialanotizia.it

'Vhivian, la giusta luce fa la differenza' e 6 suggerimenti per migliorare il rapportoLatra medici e pazienti è vitale per il successo terapeutico. Lo ricorda, in occasione della Giornata mondiale dell'Aids del primo dicembre, la'Vhivian, la giusta luce fa la differenza' che, all'interno della piattaforma, si rivolge in .