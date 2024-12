Lanazione.it - Guasto all’ospedale di Campostaggia, sospesa l’attività delle sale operatorie. Interventi urgenti alle Scotte

Poggibonsi (Siena), 3 dicembre 2024 – A causa di undel gruppo batteria continuità elettrica (Ups) dedicato, è stata fermatadell’ospedale di. Glichirurgici programmati saranno rinviati, mentre quelli, compresi i parti, saranno inviatiSanta Mariadi Siena. Per il momento non sarà possibile eseguire anche gli esami endoscopici. I tecnici stanno provvedendo a far sì che ilvenga risolto il più velocemente possibile. La Direzione di, che si scusa con l’utenza per il disagio, sta già riprogrammando glie le prestazioni che verranno sospese.