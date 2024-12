Grillo per me non finisce quiho idea per un dopo meraviglioso

Quotidiano.net - Grillo, per me non finisce qui,ho idea per un dopo meraviglioso

"Noi siamo quelli che aspettavamo di essere. Ci siamo. Ho unche vi svelerò. Ma nonqui. Andate a votare, sennò andate per funghi. Io non mi offendo, non vi conosco neanche più. Ma cercate di pensare che questo Movimento avrà un altro decorso e, che ci siate voi o no". Lo ha detto il garante del M5s Beppein un video sul suo blog. Il fondatore rilanciaaver dichiarato il M5s "stramorto" e aver invitato il gruppo dirigente a cambiare simbolo.