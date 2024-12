Unlimitednews.it - Grillo “I valori sacri del Movimento 5 Stelle sono stati traditi”

ROMA (ITALPRESS) – ROMA (ITALPRESS) – “Tutti i miei progetti che mandavo al ‘Mago di Oz’ non arrivavano perché lui non si faceva mai trovare, e i progettitantissimi, cosa che gli ho ribadito anche l’ultima volta chevenuto a Roma, gli ho detto ‘fatti dare una mano’, ma la sua dinamica era quella di non farsi mai trovare”. Lo ha detto il co-fondatore del M5S, Beppe, in un video sul suo blog, riferendosi a Giuseppe Conte.“Tra i miei progetti c’era la legge anti zombie, sul cambio di casacca – ha aggiunto nel video in cui è alla guida di un carro funebre -, sui consumi di energia, sul turismo, le cinquepolari, la legge sulla tutela dei dati dei cittadini, una sequenza di cose che non hanno mai avuto risposta”., che si definisce “tutore deidel M5S”, ribadisce che “questiin questi tre anni,sat/gtr(Fonte video: profilo Facebook di Beppe)Unlimited News - Notizie dal mondo