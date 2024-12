Iltempo.it - Grillo: "Andate a votare o andate a funghi io non mi offendo, non vi conosco neanche più"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2024 "Io ho un'idea che vi svelerò dopo, però non finisce qui. Voise avete voglia, se noper, cercate di prendere una bella decisione, io non mi, non vipiù, quindi capisco anche la vostra decisione. Cercate di pensare che il movimento, questo movimento avrà un altro decorso e meraviglioso, che ci siate voi o no. Grazie a tutti." Così Beppein una diretta Facebook a bordo di un carro funebre. Courtesy: FacebookFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev