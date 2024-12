Lapresse.it - Gran Galà del calcio 2024, trionfo Inter: da Inzaghi a Lautaro

protagonista assoluta al del Aic a Milano. Il club nerazzurro ha vinto il premio come migliore società, mentre come miglior giocatore è stato premiato Martinez. Miglior allenatore Simone, mentre per il miglior gol è stato quello di Marcus Thuram. Miglior arbitro Daniele Orsato, mentre il miglior giovane della Serie B è Francesco Pio Esposito. Infine questa la top 11 maschile della stagione 2023- in Serie A: Sommer; Bellanova, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Calhanoglu, Koopmeiners; Zirkzee, Martinez, Thuram.