Governo: Meloni mantiene delega per Sud e avvia ricognizione per rilancio Mezzogiorno

Roma, 3 dic. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia, sentito il Consiglio dei ministri, ha affidato oggi al ministro Tommaso Foti le deleghe relative agli Affari europei, alla coesione territoriale e all’attuazione del Pnrr. La premier, secondo quanto spiegano fonti di palazzo Chigi, “ha mantenuto in capo a sé il coordinamento delle politiche per il Sud e hato, da subito, unaall’interno delin merito a quanto già realizzato per rafforzare lo sviluppo del, ai programmi in atto e alle proposte ancora da implementare, in particolare su incentivi, infrastrutture e investimenti”. Come la stessaha ricordato recentemente, viene sottolineato, “nel 2023 il Sud è stato la locomotiva d’Italia, con Pil e occupazione in crescita sopra la media nazionale e un forte impulso alle esportazioni”.