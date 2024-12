Cms.ilmanifesto.it - Governo francese appeso a un filo, Macron rischia

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Quando Emmanueltornerà in Francia dal viaggio in Arabia Saudita, mercoledì sera, probabilmente non ci sarà più il. Il primo ministro Michel Barnier, in carica dal 5 settembre .a unil manifesto.