Giulia l' ergastolo per Filippo Turetta

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.07, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzataCecchettin,è stato condannato all'dalla Corte d'Assise di Venezia. L'era stato chiesto dall'accusa per l'omicidio dicon 75 coltellate l'11 novembre 2023. Accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, efferatezza, stalking,occultamento cadavere.La difesa aveva chiesto che cadessero le aggravanti,considerando le attenuanti generiche.Presenti in Aulae il papà di,Gino Cecchettin.